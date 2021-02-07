إصابة طالب بطفح جلدي لأخذه حقنه دون استشارة الطبيب

زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، طالبًا بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بالمستشفى الجامعي بعد إصابته بطفح جلدي شديد عقب اخذه حقنة بمنزله عن طريق الخطأ دون استشارة الطبيب.





وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى.

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واستفسر الدكتور منصور من الأطباء عن حالة الطالب حيث أكدوا أنه جاء للمستشفى مصابا بطفح جلدي شديد بعد اخذه حقنة بالمنزل دون استشارة الطبيب، وتم إدخاله على الفور العناية المركزة بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وعمل الفحوصات الطبية اللازمة ووضعه تحت الملاحظة لتلافى أي مضاعفات أخرى قد تحدث.





ووجه رئيس جامعة بني سويف عميد كلية الطب ومدير المستشفى بضرورة متابعة حالة الطالب على مدار الساعة لحين تماثله للشفاء وخروجه من العناية المركزة.



