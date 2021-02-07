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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتعيين 5 مديرين عموم

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:03 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن صدور عدة قرارات للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعيين خمسة مديرين عموم بالجامعة لمدة عام وهم السيد محمد أحمد سليم في وظيفة أمين عام الجامعة المساعد بدرجة مدير عام والسيد محمد محمد مجدي في وظيفة أمين الجامعة المساعد بدرجة مدير عام. 

كما شملت القرارات السيد محمود حلمي طعمة في وظيفة مدير عام الصناديق الخاصة وذلك حتى بلوغه السن القانونية المقررة، والسيدة رحاب محمد عزت في وظيفة مدير عام العلاقات الثقافية، والسيد أحمد طه حسن عبد الله في وظيفة أمين كلية الآداب. 

وقدم رئيس جامعة بني سويف التهنئة لمديري العموم معبرًا عن سعادته بصدور تلك القرارات، ومتمنيًا منهم مواصلة العطاء لاستكمال مسيرة العملية التعلمية والإدارية والارتقاء بها داخل الجامعة.
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