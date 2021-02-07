وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة كأس العالم للجمباز الفني

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصري للجمباز، لاستعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لكأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والمقرر لها يونيو المقبل.





وأكد وزير الرياضة عن جاهزية الدولة المصرية لاستضافة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والذي يقام لأول مرة في القارة الأفريقية، مشددًا علي أهمية وضع الإتحاد لجدول زمني من اليوم للتجهيز لاستضافة البطولة.





واشار إلى أن مصر قادرة علي استضافة البطولات المختلفة لما لديها من خبرات وبنية تحتية أظهرت كفائتها في بطولة العالم لليد، وأهمية إستثمار تلك البنية في استضافة البطولات وحسن تنظيمها وخروجها بالمظهر اللائق بإسم ومكانة مصر الدولية.





كما تعرف وزير الرياضة من الدكتور إيهاب الإستعدادات والتجهيزات النهائية للبطولة وتجهيز الصالات لوضع الأجهزة الخاصة بالبطولة.





وانتهي اتحاد الجمباز من وضع خطة متكاملة استعدادا لإستضافة الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة فى القارة الإفريقية بعد نجاح الاتحاد المصري فى كسب ثقة الاتحاد الدولي للعبة والحصول على شرف تنظيم كاس العالم للجمباز الفني.





وكان اتحاد الجمباز كشف في وقت سابق عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للجمباز الفني “رجال وسيدات”، والتي من المقرر إقامتها شهر يونيو المقبل على صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 6 يونيو 2021.





ومن المــقــرر أن تقام البطولة علي صالات استاد القاهرة الدولي رقم 1 ، و2 ، و3.