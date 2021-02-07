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ديني

محمد أبو عاصي: كل جرائم السلفيين بسبب جهلهم بأصول الفقه واللغة.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:21 م
محمد سالم ابوعاصي
محمد سالم ابوعاصي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إن أكثر أصحاب الخطاب الدينى، الذين يظهرون على العامة لا يعرفون أصول الفقه، ويتحدثون فى الفقه والشريعة دون علم.


وتابع أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "العالم الازهرى الذى لا يعلم اصول الفقه لا يوثق بعلمه، ما بالنا بما يفعله السلفيون من جرائم نتيجة عدم علمهم بأصول الفقه واللغة".


وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحل الوحيد للمشاكل الأسرية هو التعامل بالفضل وليس العدل،  مضيفا:"واترك الباقى على الله وربنا يقتص لك يقوم القيامة ..يعنى تسيب شوية من حقك عشان الدنيا تمشى، فالعلاقة بين المطلقين لابد أن تقوم على الاحترام".

وأضاف" الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc" مناقشة الأحوال الشخصية على الهواء مباشرة، يدخل فى جدل لا نهاية له، لأن كل شخص من منظوره ظلم فيريد تعميم القاعدة على الجميع.


 وأكمل: "تلاقى الكلام عام وواحد يقولك الستات ملاعين وسيدة تقول الرجال ملاعين، وكل هذا غير مقبول"، مشددًا على ضرورة أن يتعامل الطرفان بالفضل وليس العدل.



وتابع "الجندى": "فى المشاكل الأسرية ممكن الظالم يكون الزوج أو الزوجة، أو والد الزوج أو والد الزوجة، بالتالى نحن نعيش فى مجتمع وليس الجنة، وهناك أخطاء أو ظلم يمكن أن يحدث، فلا يجوز تعميم الأمر على الفضائيات، لأن كل طرف يرى أن الطرف الآخر على الخطأ".



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