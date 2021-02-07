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عبد المنعم سعيد: بناء الإنسان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:37 م
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
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حمزة شعيب
قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن بناء الانسان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة المصرية في تطوير كافة مناخي الحياة.

وقال "سعيد"، تعليقا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة والتوجيه بسرعة تطويرها: "التنمية قائمة على شق مهم جدًا وهو إقامة بنية جديدة، والأمر الثاني هو إصلاح المشاكل القديمة، فالعشوائيات تنتمي إلى الشق الثاني وهو الإصلاح".

وأوضح "سعيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد":" الدولة تحاول الاستمرار في ملف تطوير العشوائيات، ولكن هناك أيضا الحماية الاجتماعية،  واتضح خلال العمل في السنوات الماضية أن هناك فرق كبير جدا في الطاقة والمدن الكبيرة، والسياحة والمخزون الاستراتيجي".

واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس". 
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