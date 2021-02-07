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سيارات

سيارة حمو بيكا بـ 690 ألف جنيه .. تعرف على مواصفاتها

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:01 م
سبارة حمو بيكا
سبارة حمو بيكا
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أماني نوار
كعادته قام المطرب الشعبي حمو بيكا بنشر سيارته الجديدة الفارهة من ماركة شيفروليه كورفيت C7،وعلق بيكا على صفحته الشخصية موقع  فيسبوك معلقا " الحمد لله دائما ، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وتنتمي هذه السيارة إلى فئة السيارات الرياضية ، وتتمتع السيارة بمحرك 8 سلندر سعة 6.200 سي سي تنفس طبيعي ويولد طاقة 490 حصان ، متصلة بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات .


تتسع السيارة من الداخل لشخصين وهي تفعل ذلك بشكل أنيق والمقاعد مريحة وتوفر الدعم طوال الوقت ومن السهل العثور على وضع قيادة مناسب والرؤية الأمامية جيدة للسائق خاصة والراكب كما أن أدوات التحكم في المنتصف بمتناول يد السائق

بالنسبة لوسائل الامان تحتوي السيارة على 4 وسائد هوائية قياسية ، مع نظام التحكم في الإنقلاب ،ونظام عرض مراقبة ضغط الإطارات ، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية ، واجهزة إستشعار اصطفاف ، مع التنبيه من النقط العمياء والعديد من مزايا الامان الأخرى .


وتتمتع السيارة أيضا  بمميزات قياسية ، وتكنولجية مثل تقنية Bluetooth ونظام الصوت Bose المكون من تسعة مكبرات صوت وراديو ستالايت ونظام المعلومات والترفيه MyLink مع شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة وأندرويد أوتو وأبل كاربلاي ،يقدر سعر سيارة شيفروليه كورفيت C7 بـ 690 ألف جنيه أي مايعادل 98.000 دولار .


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