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رياضة

موتوا نفسكوا.. كريم فهمي يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان كريم فهمي، رسالة تحفيزية لـ لاعبي النادي الأهلي قبل مباراة الغد أمام بايرن ميونخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية. 

وكتب كريم فهمى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "احلموا، ليه الحلم ميتحققش، مفيش مستحيل في الكره، الاهلي كبير وانتوا لعيبه كبيره، كسبنا ايطاليا بطل العالم ، احرجنا البرازيل ، كسبنا ريال مدريد في ماتش ودي". 

وتابع كريم فهمى، "ممكن لو لعبنا ميت ماتش نكسبهم واحد من الميه بس ليه ميكونش ده هو الماتش اللي من الميه ، عندي ثقه في اللعيبة وجمهوركم في ضهركم، اعملوا تاريخ جديد، علي الحلوه والمره معاك مع ان المره ديه كده كده مفيش مره". 

واختتم كريم فهمي "اعملوا اللي عليكوا و موتوا نفسكوا ، بحبك يا اهلي". 

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس الماضي

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
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