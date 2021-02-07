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مرأة

بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة حلا شيحة؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد انتشار أنباء تفيد بأن الفنانة حلا شيحة ستتزوج من الداعية معز مسعود غدًا، الإثنين، في أحد فنادق القاهرة.

وأثارت الفنانة حلا شيحة؛ الجدل خلال الفترة الماضية من خلال ظهورها باطلالات جريئة ومثيرة بعد خلعها الحجاب.

وتتميز حلا شيحة باطلالاتها الجريئة والمثيرة التي تخطف بها الأنظار بملابس كاجوال وسواريه. 

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع مكياج عيون باللون الاسود الداكن واحمر الخدود وهو ما يجعل اطلالتها جريئة ويكشف عن أنوثتها. 

وحاول "صدى البلد"، التأكد من صحة ما يتم تداوله، وهاتفنا والد حلا شيحة، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ولكنه لم يرد بالإيجاب أو النفي وكذلك شقيقتها "هنا".

وكان أكد "صدى البلد" وجود علاقة تربط الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة عبر انفراد بنشر صورة لهما في أحد الكافيهات، وذلك بعد أنباء ارتباطهما التي أثيرت خلال الفترة الماضية.
بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة
بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة
بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة
بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة
بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة
بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة
بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة
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