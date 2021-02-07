بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة

تصدرت الفنانة حلا شيحة؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد انتشار أنباء تفيد بأن الفنانة حلا شيحة ستتزوج من الداعية معز مسعود غدًا، الإثنين، في أحد فنادق القاهرة.





وأثارت الفنانة حلا شيحة؛ الجدل خلال الفترة الماضية من خلال ظهورها باطلالات جريئة ومثيرة بعد خلعها الحجاب.





وتتميز حلا شيحة باطلالاتها الجريئة والمثيرة التي تخطف بها الأنظار بملابس كاجوال وسواريه.





وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع مكياج عيون باللون الاسود الداكن واحمر الخدود وهو ما يجعل اطلالتها جريئة ويكشف عن أنوثتها.





وحاول "صدى البلد"، التأكد من صحة ما يتم تداوله، وهاتفنا والد حلا شيحة، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ولكنه لم يرد بالإيجاب أو النفي وكذلك شقيقتها "هنا".



