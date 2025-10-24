قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الدمرداش يفوز بانتخابات الزهور لدورة جدبدة باكتساح

محمد الدمرداش
محمد الدمرداش
القسم الرياضي

احتفظ المستشار محمد الدمرداش بمنصبه في رئاسة نادي الزهور الرياضي للدورة الثالثة على التوالي  ياكتساح  في الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة 24 أكتوبر بنظام التصويت الالكتروني

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات برئاسة  المستشار طارق بدر، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 9378 عضواً من الجمعية العمومية،
بإجمالي ٩١٧٥ صوتًا صحيحًا و ٢٠٣ صوتًا باطلًا، وذلك عقب إغلاق التصويت الالكتروني في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة.

كما أعلنت فوز المستشار محمد الدمرداش رسمياً بمنصب رئيس مجلس الإدارة بعد حصوله على ٥٤١٧ صوتاً.
 
وجاءت النتائج كالتالي: 
نائب الرئيس:  المستشار إيهاب الشريطي
أمين الصندوق: المحاسب علي عادل
أمين الاستثمار: المهندس أحمد أسامة
الأعضاء فوق السن:
 رنا كمال فوزي
المهندس محمد عبد السلام
الدكتور المهندس أيمن بيرم
الكابتن ياسر حفني
اللواء دكتور مهندس حازم حسن
الكابتن مصطفى تعلب
الأعضاء تحت السن:
الدكتورة آية شريف
المهندس علي إسماعيل عبد الغفار
فرع التجمع الخامس:
الدكتورة نشوى النحاس
اللواء الدكتور المهندس عمرو عبد العزيز.

وبعد إعلان النتيجة توجه المستشار محمد الدمرداش بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية ورقيهم خلال هذا اليوم الانتخابي الرائع.

كما دعا الدمرداش منافسه المهندس وائل السرنجاوي موجهاً له الشكر ومؤكداً أنهم كانوا وسيظلون زملاء  عمل هدفهم تقدم نادي الزهور.
ومن جانبه توجه السرنجاوي بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية مؤكداً انه والدمرداش يتفقون على نادي الدهور ولكن لكل منهما طريقة مختلفة في الإدارة.

وشهدت انتخابات الزهور لأول مرة تطبيق التصويت الإلكتروني بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا النظام خلال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص” والذي يقام باشراف هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشرف على الانتخابات اليوم لجنة قضائية مكونة من المستشار طارق بدر رئيس اللجنة القضائية، ويعاونه المستشار محمد عبد المعطي والمستشار تامر صلاح و المستشار محمود سمير والمستشارة بسمة عبدالله بجانب 55 مستشار يشرفون على اللجان  المختلفة بحضور الأستاذ محمود فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ومن وزارة الشباب والرياضة كل من: وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والدكتور مصطفى مقلد مدير عام التسويق بالوزارة. 

الزهور نادي الزهور نادي الزهور الرياضي محمد الدمرداش انتخابات الزهور

