برلماني: جولة الرئيس في عزبة الهجانة رسالة إصرار وتحد لمواجهة العشوائيات

أكد النائب محمدمصطفى السلاب، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحبة رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة، على طريق القاهرة السويس، رسالة إصرار وتحدي من الدولة المصرية لمواجهة العشوائيات، والقضاء على المناطق غير الآمنة.





جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، مؤكدًا أنه استمرار لنهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوي الجمهورية من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق، على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنة داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.



