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رياضة

الدحيل يهزم أولسان هيونداي 3-1 ويتوج بالمركز الخامس في كأس العالم للأندية

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:59 م
الدحيل
الدحيل
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عمرو ابوبكر

انتهت أحداث مباراة الدحيل القطري وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أحمد بن علي"، لتحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية، بفوز الفريق القطري 3-1.


سجل الدحيل الهدف الأول عن طريق إدميلسون جونيور جناح الفريق في الدقيقة الـ21 من زمن المباراة ثم تعادل يون بيت غارام لاعب الفريق الكوري في الدقيقة 63.


و لم يبق التعادل كثيرًا حيث تمكن الدحيل من تسجيل هدف التقدم مرة اخرى عن طريق محمد مونتاري في الدقيقة 66 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثالث  المعز علي عبدالله في الدقيقة 88  لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لصالح الدحيل واحتلال المركز الخامس في بطولة العالم للأندية.


وضم تشكيل الدحيل كلًا من:-

حراسة المرمى: صلاح زكريا


الدفاع: مهدي بن عطية، بسام الراوي، علي حسن عفيف، إسماعيل محمد


الوسط: ادميلسون ، عبد الله الاحرق، علي كريمي، دودو


الهجوم: ميشيل اولونجا، المعز علي


فيما جاء تشكيل أولسان كالتالي:-


حراسة المرمى: هيون


الدفاع: تاى هوان، كي هي كيم، داف بولتويس، دو جاي


الوسط: دونغ هيوك، دونج جون لي، بت جارام، يونج و سيول


الهجوم : لوكاس


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