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رياضة

الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتابع لقاء الزمالك والاتحاد السكندري

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:29 م
الجهاز الفني للمنتخب
الجهاز الفني للمنتخب الوطني
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حسام الحارتي
حرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري على حضور مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز بإستاد القاهرة الدولي. 

وتواجد مع المدير الفني أعضاء جهازه الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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