زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ بني سويف: "مشروعك" يجسد رؤية الرئيس في تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف فعاليات الندوة التي نظمتها إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة حول البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية  "مشروعك"، والذي يمثل أحد أهم المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة" وتشرف علي تنفيذها وزارة التنمية المحلية"لدعم وتمكين الشباب والسيدات اقتصاديًا، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك في حضور الأستاذة نهى محمد  مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي "منسق مبادرة مشروعك بالمحافظة"
 

وخلال الندوة تم استعراض جهود المبادرة على مدار 10سنوات منذ انطلاقها في 2015 وحتى أكتوبر 2025، من خلال عرض تقديمي تضمن شرحًا تفصيليًا لمراحل تطور البرنامج وآليات التمويل التي يقدمها، والتي من خلالها تم توفير 26ألف فرصة عمل، بتمويل تخطى 2مليار جنيها، حيث يتيح البرنامج قروضًا ميسرة بفوائد منخفضة تتناسب مع طبيعة المشروعات، بواقع 5% للمشروعات الخدمية والصناعية، و14.5% للمشروعات التجارية، فضلاً عن توفير الدعم الفني والإداري للمستفيدين، بداية من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، مرورًا بتسهيل إجراءات التقديم عبر الشباك الواحد في الوحدات المحلية بالمراكز السبع على مستوى المحافظة، وحتى المتابعة بعد بدء النشاط لضمان استدامة المشروعات ونجاحها.

وفي كلمته أكد نائب المحافظ أن مبادرة"مشروعك" تأتي تجسيدًا لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته  لأجهزة الدولة بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال خلق فرص عمل حقيقية، موضحا أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير التمويل والتسهيلات للشباب والسيدات الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك إمكانات بشرية تؤهلها لأن تكون نموذجًا رائدًا في تطبيق المبادرات الوطنية التنموية، لاسيما أن نسبة سكانها تمثل 3.7% من إجمالي سكان الجمهورية، وهو ما يستدعي زيادة مساهمتها في الإنتاج المحلي بما يتجاوز هذه النسبة لتحقيق التوازن بين نسبة السكان ونسبة الإنتاج.

وأشار نائب المحافظ إلى أن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" لا يقتصر دوره على توفير التمويل فقط، بل يشمل كذلك توفير التدريب وبناء القدرات، وتمكين المرأة الريفية، من خلال دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتشجيع مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، الذي يغطي أكثر من 270 ألف مواطن، على الدخول في منظومة العمل الحر لتحسين دخلهم والانتقال من الدعم إلى الإنتاج.

وخلال جلسة المناقشة المفتوحة، تم طرح عدد من الأفكار والمقترحات حول آليات تسهيل حصول المواطنين على التمويل، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العمل الحر، كما أبدى الحضور من السيدات والشباب أرائهم عن كيفية استفادتهم من المبادرة وتحويل حياتهم نحو الأفضل من خلال إقامة مشروعات ناجحة.

حضر الندوة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز السبعة، وممثلو وزارات التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، والعمل، بالإضافة إلى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي البنوك المشاركة في المبادرة، وممثلي المناطق الصناعية، وعدد من أصحاب المشروعات الممولة، وعدد من السيدات والشباب الراغبين في التوسع بمشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

