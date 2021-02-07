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تعليم

99.7 % نسبة نجاح "أطباء طنطا" في اختبار ترخيص مزاولة المهنة

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:51 م
اطباء طنطا
اطباء طنطا
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احمد علي
حققت كلية الطب بالجامعة طنطا مركزًا متقدمًا في الاختبار القومي للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة للأطباء علي مستوي الجامعات المصرية بنسبة 99.7 %.

وأشاد ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بالمستوي العلمي والأكاديمي لأطباء الامتياز خريجي طب طنطا واجتيازهم بتفوق الاختبار القومي الخاص بترخيص مزاولة المهنة، مؤكدا دعمه للتعليم الطبي المستمر لإعداد كوادر طبية متميزة تساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية. 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم ، عميد كلية الطب ‏أنه تقدم 10 الآف طبيب امتياز من طلاب كليات الطب على مستوى الجمهورية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء ، وتقدم من كلية الطب بجامعة طنطا 700 طبيب امتياز، ليحققوا نسبة نجاح تعادل 99.7٪  من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للاختبار .

كانت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء ووزارة الصحة والسكان المصرية أعلنتا عن انعقاد الإمتحان القومى للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لخريجى كلية الطب خلال شهر فبراير 2021 بشكل ( online) وفقا لقرارات مجلس الوزراء المصري بضرورة منع التجمعات، ومراعاة الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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