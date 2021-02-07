99.7 % نسبة نجاح "أطباء طنطا" في اختبار ترخيص مزاولة المهنة

حققت كلية الطب بالجامعة طنطا مركزًا متقدمًا في الاختبار القومي للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة للأطباء علي مستوي الجامعات المصرية بنسبة 99.7 %.





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وأشاد ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بالمستوي العلمي والأكاديمي لأطباء الامتياز خريجي طب طنطا واجتيازهم بتفوق الاختبار القومي الخاص بترخيص مزاولة المهنة، مؤكدا دعمه للتعليم الطبي المستمر لإعداد كوادر طبية متميزة تساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية.





من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم ، عميد كلية الطب ‏أنه تقدم 10 الآف طبيب امتياز من طلاب كليات الطب على مستوى الجمهورية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء ، وتقدم من كلية الطب بجامعة طنطا 700 طبيب امتياز، ليحققوا نسبة نجاح تعادل 99.7٪ من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للاختبار .



