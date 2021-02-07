مقصر.. نشأت الديهي يهاجم الإعلام | فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلام مقصر في نقل ما يحدث على أرض الواقع للمواطنين، معقبًا: "إحنا بنحاول ننقل من ناحية، وآخرون يحاولوا إحباط ذلك من ناحية أخرى".





وتحدى "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن يكون هناك مشروع واحد تم إنجازه في مصر ونظر له أهل الشر نظرة جيدة.





وتابع "الديهي" للمصريين،: "لدينا واقع مرير، وسنقوم بتغييره، وعلينا أن نعلم أن هناك 50% من المباني في مصر غير مخططة، بينها مباني خطرة تهدد حياة المواطنين وأخرى عشوائية"، مشددًا على أن الدولة كانت غائبة لسنوات، ومجلس النواب كان نائمًا، وكان هناك فساد في المحليات، والرئيس السيسي يستنهض همم الشعب المصري، وعلى الشعب المصري أن يعي جيدًا حقيقة الأوضاع.



