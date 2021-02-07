ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجلس التعاون الخليجي يعقد اجتماعه الـ 16

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:21 م
دول مجلس التعاون
دول مجلس التعاون
Advertisements
أمينة الدسوقي
عقد فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون اجتماعه السادس عشر اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، حيث ناقش الاجتماع أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الثاني من الدورة الثانية والثلاثين لمجموعة العمل المالي «FATF»، واجتماعات فرق العمل، المقرر عقدها خلال الفترة «11 - 25 فبراير2021م».

وأكد الاجتماع وفقا لما نقلته صحيفة الأيام البحرينية، على أهمية تبني دول مجلس التعاون رؤية فنية موحدة تجاه القضايا المطروحة، كما ناقش الفريق الخيارات المتوقعة لعمليات التقييم المتبادل لدول مجلس التعاون من قبل مجموعة العمل المالي «FATF» وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا «Covid-19»، بالإضافة إلى المستجدات حول المقيمين المرشحين والمعتمدين من دول مجلس التعاون من قبل مجموعة العمل المالي «FATF».

كما استعرض الاجتماع أوراق العمل الفنية المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما ناقش الفريق المستجدات حول عقد ورشة عمل خليجية مشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020م، بالإضافة إلى أحدث وأهم المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون.

وأخذ الفريق علمًا بالدعم المالي والفني المقدم من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENAFATF».

شارك في الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

40 عامًا من العمل المشترك.. كيف سعت الإمارات لتأسيس مجلس التعاون الخليجي؟

فريق عمل التواصل وتوعية المستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد اجتماعه الرابع

وزراء التجارة بدول مجلس التعاون يناقشون التحديات التي تواجه تعزيز التجارة البينية

ترشيحاتنا

الأسرة لم تنفِ أو تؤكد.. هل تتزوج حلا شيحة ومعز مسعود غدا؟

السعودية.. قرار بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق علي النمر

ماذا يفعل أليسون؟.. خطأ كارثي ثان من حارس ليفربول يمنح هدفا ثالثا لـ السيتي

السعودية تكشف عدد المعتمرين من الخارج بعد استئناف العمرة

المعز علي يعتذر لجمهور الأهلي عن تصريحاته ضد نادي القرن

ضيف يحرج مفيدة شيحة على الهواء: هو أنت عندك مشكلة مع الرجالة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هتحل كل مشاكلك .. 7 وصفات لتجميل وتفتيح البشرة الدهنية