بريطانيا تسجل 15845 إصابة و373 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 15845 إصابة و373 وفاة جديدة بفيروس كورونا.





وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15845 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3945680 حالة.





وتمثل حصيلة اليوم تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية، وبلغ يوم 4 فبرابر 20634 حالة، وفي 5 فبراير 19114، وفي 6 فبراير 18262.





وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 373 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112465 متوفيا.





ويأتي ذلك بعد أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 4 فبرابر 915 حالة، وفي 5 فبرابر 1014، وفي 6 فبراير 828.





يذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في بريطانيا تراجعا خلال يومي نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.





كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 12.014 مليون.





وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.





ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد مؤخرا أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.



