ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا تسجل 15845 إصابة و373 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:35 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 15845 إصابة و373 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15845 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3945680 حالة.

وتمثل حصيلة اليوم تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية، وبلغ يوم 4 فبرابر 20634 حالة، وفي 5 فبراير 19114، وفي 6 فبراير 18262.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 373 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112465 متوفيا.

ويأتي ذلك بعد أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 4 فبرابر 915 حالة، وفي 5 فبرابر 1014، وفي 6 فبراير 828.

يذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في بريطانيا تراجعا خلال يومي نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 12.014 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد مؤخرا أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب السلالة الجديدة.. بريطانيا تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ كورونا منذ بدء الوباء

تراجع طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية بإيطاليا

بريطانيا: نعيش في أسوأ نقطة لتفشي كورونا

إجراء جديد من شؤون المسجد الحرام لذوي الإعاقة البصرية

وزير الصحة البريطاني: قد نلجأ للخيار الصعب إذا زادت شراسة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أسرع طعن.. مرتضي منصور يلجأ للإدارية العليا ضد قرار عزله

الديهي يقدم بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية ضد هذه الشركة ..فيديو

تطور جديد حول السبب الرئيسي وراء انتشار فيروس كورونا

كارثة تنهي حياة 150 شخصًا في غمضة عين.. تفاصيل مفجعة

التعليم العالي تكشف مصير الطلاب ضحايا الـ 205 كيانات وهمية

كلب شرس يمزق رضيعا وهو يلعب على أرجوحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هتحل كل مشاكلك .. 7 وصفات لتجميل وتفتيح البشرة الدهنية