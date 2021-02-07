جدول حفلات دار الأوبرا بمناسبة عيد الحب.. تفاصيل

تستعد دار الأوبرا المصرية لإستضافة عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.





وتأتى فى المقدمة النجمة كارول سماحة التى ستحيى حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم 11 فبراير الجارى بقيادة محمد الموجى، كما يشارك أيضًا بالحفل المطرب الشاب أحمد جمال.





وتحيى المطربة جنات حفلها يوم 12 فبراير الجارى على المسرح الكبير، وذلك بقيادة المايسترو محمد الموجى.





ويحيى النجم مدحت صالح حفلًا غنائيًا كبيرًا على المسرح الكبير يوم 13 فبراير المقبل، والحفل بقيادة المايسترو أحمد عامر، وصولو "بيانو" عمرو سليم، كما تشارك أيضًا بالحفل المطربة مى فاروق.

وفي ليلة عيد الحب سيحيى الحفل بدار الأوبرا المصرية النجم هانى شاكر بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، ويشارك أيضًا بالحفل المطرب أحمد سعد.