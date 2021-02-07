السفير العماني لدى القاهرة: السلطنة ستظل مع الإجماع العربي في القضايا الإقليمية والدولية

ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جهود السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في تعزيز واستكمال مسيرة التنمية والنهضة العُمانية، ودعم مواصلة دورها البناء على المستويين الإقليمي والدولي في دعم السلم والاستقرار وخدمة قضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك.









كما أشاد "أبو الغيط" خلال لقاء جمعه بسفير سلطنة عمان لدي القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد الله بن ناصر الرحبي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بجهود سلطنة عُمان وحرصها على مد جسور التفاهم والتعاون بين مختلف دول العالم، مشيرًا إلى ما تقوم به عُمان من دعم جهود الدول العربية الرامية لترسيخ دعائم التعاون الدولي في مختلف المجالات.









وأكد "الرحبي"، أن سلطنة عُمان كانت وستظل مع الإجماع العربي في القضايا الإقليمية والدولية، كما شدد على حرص عُمان الدائم والمتواصل لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح العربية.









جاء ذلك خلال تقديم "الرحبي"، أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا لسلطنة عُمان في الجامعة العربية.