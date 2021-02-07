عبدالهادي: الاتحاد السكندري فريق كبير ونستعد لمباراة مولودية الجزائر

حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني على الفوز في لقاء الاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وأوضح مدحت، أن الفريق نجح في الفوز رغم الغيابات التي يعاني منها وحصد ثلاث نقاط غالية، وشدد عبد الهادي على أن كل لاعب يؤدي دوره في الفريق.





واضاف مدحت عبدالهادي أن الاتحاد السكندري فريق كبير والزمالك سيستعد في الفترة الحالية لمباراة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، مضيفا أن الفريق يتطلع لبداية قوية بالبطولة الأفريقية، وأن ينافس الفريق على اللقب ويتوج به في النسخة الحالية.





وشدد المدرب العام على أن الجهاز الفني يسعى لتجهيز أيمن حفني في الفترة الحالية ويتم تجهيزه بدنيا.





وفاز الزمالك على الاتحاد بثنائية، الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 26 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري.





في حين يتوقف رصيد الاتحاد عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.