ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبدالهادي: الاتحاد السكندري فريق كبير ونستعد لمباراة مولودية الجزائر

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:23 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني على الفوز في لقاء الاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح مدحت، أن الفريق نجح في الفوز رغم الغيابات التي يعاني منها وحصد ثلاث نقاط غالية، وشدد عبد الهادي على أن كل لاعب يؤدي دوره في الفريق.

واضاف مدحت عبدالهادي أن الاتحاد السكندري فريق كبير والزمالك سيستعد في الفترة الحالية لمباراة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، مضيفا أن الفريق يتطلع لبداية قوية بالبطولة الأفريقية، وأن ينافس الفريق على اللقب ويتوج به في النسخة الحالية.

وشدد المدرب العام على أن الجهاز الفني يسعى لتجهيز أيمن حفني في الفترة الحالية ويتم تجهيزه بدنيا.

وفاز الزمالك على الاتحاد بثنائية، الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 26 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري.

في حين يتوقف رصيد الاتحاد عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مدرب بيراميدز: عبدالله السعيد تحامل على نفسه بسبب شكواه من بعض الألم

بسبب بن شرقي.. مشادة بين مدحت عبد الهادي والجهاز الفني لـ إنبي |فيديو

مدرب المصري: نستحق الفوز أمام الاتحاد ونعمل على علاج إهدار الفرص

الترجي يخسر من الصفاقسي بثنائية في الدوري التونسي

مدرب الزمالك: سعيد بعودة مصطفى محمد وساسي.. واستبدال بن شرقي قرار فني

بعد رباعية المقاصة.. الزمالك يواصل التدريبات غدا بدون راحة

ترشيحاتنا

التعليم العالي تكشف مصير الطلاب ضحايا الـ 205 كيانات وهمية

لغة المال.. وزير الرياضة يزف بشرى سارة لـ أندية الدوري.. فيديو

الداخلية السعودية: قرار منع التجول بيد المجتمع وتطبيقه إذا ما دعت الحاجة

بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة

قرار عاجل بشأن إعلان الحكومة السودانية الجديدة

زيادة المعاشات وصرف حافز للمعلمين .. مطالب برلمانية لـ وزير المالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها