ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مرور كويكبات واقتران كوكب بالشمس.. ظواهر فلكية نشهدها سماء القاهرة اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:01 ص
الشمس
الشمس
Advertisements
أحمد الشاهد
يترقب الجميع اليوم الاثنين حدوث العديد من الظواهر الفلكية ، التي رصدها المعهد القومي للبحوث الفلكية ، في سماء القاهرة .
 
وتشهد سماء القاهرة  اقتران كوكب عطارد مع الشمس في تمام الساعة  الرابعة عصرًا ، كما أن كويكب "سوبيل" سيمر على مسافة 4.31 درجة شمالا من مركز القمر ، في تمام الساعة السابعة مساءً .

ويكون هناك مرورًا للكويكب "هيبي" على مسافة 12.14 درجة شمالا من مركز القمر ، في تمام الساعة الثانية ظهرًا .
و أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن مرور هذه الكويكبات لا يمثل خطورة حيث تمر على مسافات آمنة جدا .
اقرا ايضا : وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم
جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بالإجابة على جميع التساؤلات الواردة من هواة الفلك ، واستقبالهم لمشاهدة مثل هذه الظواهر ، وتوضيح كافة الاستفسارات لهم  ، والتأكيد على عدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إظلام الأرض وتعرض البلاد لزلزال كبير.. شائعات شهدتها مصر هذا العام.. والقومي للبحوث الفلكية يؤكد على عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة

أولها في الرابعة مساء.. نكشف تفاصيل مرور 6 كويكبات بمسافات متفاوتة من الأرض اليوم

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل مرور كويكبات بالقرب من الأرض حتى نهاية ديسمبر

البحوث الفلكية تكشف حقيقة اختفاء القمر من السماء طوال الليل.. غدا ‏

ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

القومي للبحوث الفلكية: أفضل وقت لمشاهدة عطارد اليوم

ترشيحاتنا

يا رب كلامي يتفهم صح.. مهدي سليمان يغازل الأهلي

عمرو زكي يكشف سبب سعادته بعدم انضمام مصطفى محمد لـ سانت إيتيان الفرنسي

دعاء الاستخارة للخطوبة.. يحميك من الدخول في علاقات فاشلة

بإطلالة كاجوال.. مي سليم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

هل يجوز للمرأة زيارة قبر زوجها فى فترة العدة ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

بفستان جذاب.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وفقا لمعالج نفسي.. نصيحة بسيطة للتخلص من الأرق والتفكير المفرط قبل النوم