مرور كويكبات واقتران كوكب بالشمس.. ظواهر فلكية نشهدها سماء القاهرة اليوم

يترقب الجميع اليوم الاثنين حدوث العديد من الظواهر الفلكية ، التي رصدها المعهد القومي للبحوث الفلكية ، في سماء القاهرة .

وتشهد سماء القاهرة اقتران كوكب عطارد مع الشمس في تمام الساعة الرابعة عصرًا ، كما أن كويكب "سوبيل" سيمر على مسافة 4.31 درجة شمالا من مركز القمر ، في تمام الساعة السابعة مساءً .





ويكون هناك مرورًا للكويكب "هيبي" على مسافة 12.14 درجة شمالا من مركز القمر ، في تمام الساعة الثانية ظهرًا .

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و أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن مرور هذه الكويكبات لا يمثل خطورة حيث تمر على مسافات آمنة جدا .

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