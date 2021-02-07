متفائل.. عم حارس: عندنا 11 راجل والأهلي هيكسب بايرن ميونيخ 1-صفر

أكد عم حارس، أقدم عامل غرفة ملابس النادي الأهلي، أن كثير من الأجيال تربوا في وجوده بغرفة الملابس، موضحًا أنه بدا في النادي الاهلي مع جيل محمود الخطيب ومصطفى عبده وشطة، مشيرًا إلى أنه تواجد مع بعثة النادي الأهلي في مونديال الأندية مرتين.





وأضاف عم حارس، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن لاعبي النادي الاهلي عقب المباراة الأخيرة بالدوري المصري إغلقوا ملف الدوري نهائيًا للتركيز كليًا فى مباريات كأس العالم للأندية، متابعًا: "متفائل بتحقيق مركز كويس.. مباراة بكرة الاهلي هيكسب واحد صفر".



