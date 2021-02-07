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رياضة

المغرب تتوج بلقب أمم إفريقيا للمحللين للمرة الثانية على التوالي

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:10 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
توج المنتخب المغربي بلقب كأس الأمم الإفريقية للمحليين، بعدما تغلب على مالي بهدفين دون رد مساء اليوم الأحد، بملعب أحمدو أهيدجو بالكاميرون.

وحقق المنتخب المغربي اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما حققها في عام 2018 عندما أقيمت على الأراضي المغربية.

وأحرز سفيان بوفتيني الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني وهدف تأمين نتيجة المباراة لصالح المنتخب المغربي عند الدقيقة 79.

وقبل النهاية بلحظات تعرض إيساكا ساماكي لاعب مالي للطرد.

وكان منتخب غينيا قد حقق الفوز على الكاميرون مساء أمس السبت، وحقق المركز الثالث بالبطولة.
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