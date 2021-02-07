وزير الآثار يناقش آليات خطة تنشيط السياحة الداخلية والخارجية

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، اجتماعا بمقر الوزارة بالزمالك مع أعضاء لجنتي الترويج والمعارض الخارجية، والفعاليات والأحداث الداخلية، لمناقشة آليات خطة تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والعمل على إبراز المقومات السياحية والأثرية المصرية الفريدة والمتنوعة.





وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات لطلاب المدارس وشباب الجامعات للمحافظات السياحية المختلفة، إضافةً إلى إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحى والأثرى لدي كافة فئات المجتمع من شباب وكبار السن وطلاب المدارس والجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة.





كما تم استعراض مستجدات أعمال إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول "موبايل ابليكيشن" للترويج للسياحة المصرية، إضافةً إلي مناقشة المقترحات الخاصة بالتسويق السياحي لمصر بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.



