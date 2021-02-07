ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الآثار يناقش آليات خطة تنشيط السياحة الداخلية والخارجية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، اجتماعا بمقر الوزارة بالزمالك مع أعضاء لجنتي الترويج والمعارض الخارجية، والفعاليات والأحداث الداخلية، لمناقشة آليات خطة تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والعمل على إبراز المقومات السياحية والأثرية المصرية الفريدة والمتنوعة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات لطلاب المدارس وشباب الجامعات للمحافظات السياحية المختلفة، إضافةً إلى إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحى والأثرى لدي كافة فئات المجتمع من شباب وكبار السن وطلاب المدارس والجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تم استعراض مستجدات أعمال إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول "موبايل ابليكيشن" للترويج للسياحة المصرية، إضافةً إلي مناقشة المقترحات الخاصة بالتسويق السياحي لمصر بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس النواب الأردني يقرأ الفاتحة قبل بدء فعالياته لهذا السبب .. صور

في عيد ميلادها الـ 32 .. أجرأ إطلالات عائشة بن أحمد

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟