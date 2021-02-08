مصرع خياط دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره المزلقان في سوهاج

لقي خياط مصرعه، دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره م زلقان السكة الحديد بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات بمصرع خياط أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع "محمد.ح"، ٧٠ عامًا، خياط، ويقيم دائرة مركز شرطة العسيرات، أسفل عجلات قطار "القاهرة – أسوان" أثناء عبوره شريط السكة الحديد.





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي.



