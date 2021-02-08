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فعال بنسبة 74.5 %..أكسفورد تكشف مدى تأثير لقاح إسترازينيكا على سلالات كورونا المتحورة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:23 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن الأقاويل المنتشرة عن الفاعلية المحدودة للقاح أكسفورد مع السلالة الجديد من كورونا، مازالت جميعها قيد الدراسة، معقبا: السلالتين اللذين ظهروا في إنجلترا وجنوب إفريقيا حدث بهما تحور.

وأكمل "سالمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة الأخيرة" المذاع على قناة "أون إي": كان من المهم أن يتم الاختبار عليهم للتأكد من مدى فاعلية اللقاح، متابعا: هناك بحث أكد على ان اللقاح مازال فعال بصورة كبيرة على السلالة التي ظهرت في إنجلترا، اما سلالة جنوب إفريقيا مازالت تحت الدراسة.

وأوضح، فيما يتعلق بسلالة إنجلترا هناك بحث تحت المراجعة أثبت أن اللقاح ما زال فعال بصورة كبيرة عليها بنسبة 74.5 % مقارنة بالفعالية القديمة 84 %، موضحا أنه فيما يتعلق بسلالة جنوب إفريقيا، فإن اللقاح أقل فاعلية على هذه السلالة ولكن ما زال فعال بنسبة 100 % فى منع الدخول فى الأعراض الشديدة والمضاعفات الشديدة.

وأكد على أنه لا يوجد فرق فى اللقاح المصنع فى الهند أو أوروبا، لافتا إلى أن أسترازينيكا تتعاقد مع أمكان مختلفة وحاليا أكثر من 30 مكان للتصنيع على مستوى العالم، وجميعهم حصلوا علر الرخصة للقيام بالتصنيع بنفس الجودة.

وأسترسل: كل ثلاثة أو أربعة أشهر سيتم إنتاج ما يقارب المليار جرعة..مشددا على أم مع قرب ماري و أبريل سيكون هناك العددي من الجرعات ىالمنتجة.
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