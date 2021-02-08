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توك شو

نوال الزغبي: الشعب اللبناني مظلوم ومجروح

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:58 ص
الفنانة نوال الزغبي
الفنانة نوال الزغبي
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عادل نصار
شنت الفنانة نوال الزغبي، هجوما حادا على الصراعات السياسية في لبنان.

وقالت الزغبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء أمس الأحد، أنه لدينا أمور سياسية سيئة والشعب اللبانين يحب الوطن ومجروح ومظلوم وهناك أحداث وصراعات سياسية غير مقبولة منذ عام ونصف.

وطالبت الفنانة نوال الزغبي، بأنه لابد من تغير كل هذه الأمور لأنه لبنان تستحق الأفضل والاستقرار السياسي.

وعن طريقة حفاظها على جمالها، قالت الفنان نوال الزغبي، أكملت: "أنني بنام 9 ساعات وأتناول طعام صحي وبشرتي لا تكبر وتظهرني أصغر من سني وتعطيني عمر  28 عاما فقط".


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