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مدير مسبار الأمل يكشف الأهمية الحيوية للمشروع على كوكب المريخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:09 ص
كوكب المريخ
كوكب المريخ
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عادل نصار
كشف المهندس عمران شرف مدير مشروع مسبار الأمل الإماراتي، المهام التي سيعمل عليها مسبار الأمل في كوكب المريخ.

وقال شرف، في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء أمس الأحد، إن هناك 3 احتمالات في عملية الإطلاق للمسبار، الأول الوصول للمدار، والثاني عدم الوصول، والاحتمال الثالث أن يحدث توقف لمحركات في المسبار.

وتابع مدير مشروع مسبار الأمل الإماراتي، أن هناك سيناريو أن يسير المسبار بسرعة أكبر من المطلوبة ويصطدم بكوكب المريخ ويتحطم، وسيناريو آخر هو أن نفقد الاتصال بالمسبار تماما. 

وكشف شرف، عن أن المسبار فيه ثلاث أجهزة علمية، ويحصل بها العالم على صورة كاملة للغلاف الجوي للمريخ في كل الأوقات صباحا ومساءا، لافتا إلى أن عملية التصوير تتم بتطبيقات علمية وعلى أحدث مستوى. 

وفي السياق نفسه أشار المهندس عمران شرف مدير مشروع مسبار الأمل الإماراتي، إلى أن الكل ساهم وشارك من داخل الإمارات وخارجها في هذا المشروع الهام.
  

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