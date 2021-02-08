سريعة وغير مكلفة.. أسرع وصفات للتخلص من قشرة الرأس

بعلاجات سريعه من مطبخك يمكنك علاج قشرة الرأس ، بشرط ألا تكون الحالة شديدة إليك أسرع علاج لقشرة الشعر من مطبخك يقدمها موقع ميد لايف
علاج قشرة الرأس بخل التفاح
أضف القليل من خل التفاح إلى الماء (أجزاء متساوية) واتركه جانبًا.بعد غسل شعرك ، ضعي المزيج على شعرك المبلل.
دلكي شعرك بلطف بالمزيجى واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.
علاج القشرة بزيت جوز الهند والليمون
تحتاجين إلى تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطها بالتساوي مع بعض عصير الليمون وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.
علاج قشرة الشعر بالحلبة
أولًا ، يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل وبمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا وبمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالشامبو والسماح لشعرك بالجفاف.
علاج قشرة الشعر باللبن الرائب
و
تحتاجين إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك وتركه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك وتأكدى من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو.
المصدر..
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