سريعة وغير مكلفة.. أسرع وصفات للتخلص من قشرة الرأس

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علاج قشرة الرأس بخل التفاح



علاج القشرة بزيت جوز الهند والليمون





علاج قشرة الشعر بالحلبة







علاج قشرة الشعر باللبن الرائب



و



تحتاجين إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك وتركه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك وتأكدى من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو.

المصدر..

medlife.com



أضف القليل من خل التفاح إلى الماء (أجزاء متساوية) واتركه جانبًا.بعد غسل شعرك ، ضعي المزيج على شعرك المبلل.دلكي شعرك بلطف بالمزيجى واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.تحتاجين إلى تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطها بالتساوي مع بعض عصير الليمون وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.أولًا ، يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل وبمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا وبمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالشامبو والسماح لشعرك بالجفاف.