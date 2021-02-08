تفشي جديد لفيروس آخر شرق الكونغو

أعلن مسئولون في الكونغو، عن تفشي جديد لفيروس أيبولا في شرق البلاد، ليصبح التفشي الرابع للفيروس خلال أقل من 3 سنوات.





فيما قال وزير الصحة في الكونغو، إتيني لونجوندو، إن امراة قد توفت في إقليم شرق البلاد بسبب الفيروس.





وأضاف الوزير أن الحكومة بدأت في تعقب كل من خالط هذه السيدة، لمحاولة القضاء على الوباء في أسرع وقت ممكن.





ويعد هذا هو التفشي الـ 12 في الكونغو، منذ اكتشاف الفيروس في البلاد أول مرة في عام 1976، ويأتي بعد أقل من 3 شهور من تفشي الفيروس في مقاطعة أخرى، والذي انتهى في نوفمبر الماضي.





وكان تفشي المرض في عام 2018 في شرق الكونغو هو الثاني الأكثر دموية في العالم، حيث قتل 2299 شخصًا قبل أن ينتهي في يونيو.





ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن تفشي فيروس إيبولا الجديد يمكن أن يؤثر بشكل سيء على النظام الصحي الهش في البلاد، خاصةً أنه يواجه عودة ظهور فيروس كورونا.







