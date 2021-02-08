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أخبار العالم

وفاة بطل الدبلوماسية الأمريكية.. ووزير الخارجية بلنكن يعلق

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:42 ص
جورج شولتز
جورج شولتز
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قسم الخارجي
أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، نعيه في وفاة بطل الدبلوماسية الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز، الذي توفى عن عمر يناهز الـ 100 عام. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان صادر عنه: "توصل شولتز إلى معاهدات تاريخية للحد من التسلح مع الاتحاد السوفيتي، وبعد مغادرته منصبه، واصل القتال نحو عالم خال من الأسلحة النووية، كما حث على إجراءات جادة للتعامل مع الأزمة المناخية في وقت قل فيه القادة الذين عكسوا ذلك التوجه، كان سباقا في رؤيته". 

وأضاف أن: "شولتز بطل الدبلوماسية المتحمس، حيث ساهم في تقوية العلاقات الأمريكية وتطوير مصالحنا بإبداعه الاستراتيجي وصبره المذهل". 

وتابع: "كل وزير للخارجية أتى بعد جورج شولتز قام بدراسة عمله وقراراته وفطنته، أنا بالتأكيد فعلتُ ذلك". 

واختتم حديثه عنه قائلا: "كان رمزا في تاريخ الخارجية الأمريكية، ما نقوم بفعله اليوم هو تجسيد لإرثه". 

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