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أخبار العالم

لأول مرة منذ أشهر.. الولايات المتحدة تسجل أقل من 100 ألف إصابة بكورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:56 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل أقل من 100 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لأول مرة منذ نوفمبر الماضي. 

وقالت السلطات الصحية الأمريكية إنها سجلت 96 ألفا و3 إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد، ليصبح أول مرة منذ نوفمبر الماضي تسجل الولايات المتحدة أقل من 100 ألف إصابة. 

فيما يستمر عدد الأشخاص الذي يحصلون على العلاج في المستشفيات في الانخفاض، حيث دخل 81 ألفا و439 حالة إلى المستشفى، وهو اقل رقم منذ 19 نوفمبر الماضي، فيما سجلت 1474 حالة وفاة. 

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، الشعب الأمريكي بارتداء الكمامة، وذلك للحفاظ على الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: "من أجل عائلتك، وجيرانك، ومن أجل بلدك، ارتداء الكمامة". 


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