بسبب مأدبة غداء.. انتقادات لرئيس الوزراء اليوناني والحكومة ترد.. صور

تعرض رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لإنتقادات واسعة وذلك عقب ظهوره في مأدبة غداء برفقة ما يقرب من 30 شخصا رغم حظر التجمعات بسبب كورونا.





والتقى رئيس الوزراء اليوناني بـ 30 شخصا في مأدبة غداء بمنزل كريستودولوس ستيفاناديس، النائب عن الحزب الحاكم، في جزيرة إيكاريا، بحسب ما أظهرت صورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.





ونددت احزاب المعارضة اليونانية بمخالفة رئيس الوزراء لجميع قواعد حظر التجمعات بسبب فيروس كورونا.





ورد المتحدّث باسم الحكومة، كريستوس تارانتيليس، على الانتقادات. وقال في بيان: "في الوقت الذي يتكشف فيه برنامج التطعيم الوطني" ويجب أن يلقى "دعما من جميع الأحزاب السياسية، يختار الاحزاب المعارضة تكتيكات الانقسام والارتباك".



