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أخبار العالم

بتحذيرات من تخفيف القيود.. ألمانيا تسجل انخفاضا في إصابات كورونا اليومية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:47 ص
ألمانيا تسجل انخفاضا
ألمانيا تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الاثنين، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، الاثنين، أنه تم تسجيل 4535 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا مليوني و284010 حالة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61675 بعد تسجيل 158 حالة جديدة.

وجدير بالذكر أنه انخفاض عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة قد يعود إلى قلة الاختبارات التي تم إجراؤها.

فقد حذر وزير الاقتصاد الألماني ألتماير، أمس الأحد، من تخفيف إجراءات الإغلاق المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالات الوفاة لا تزال مرتفعة للغاية.

وقال ألتماير لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية: "يجب ألا نزايد على أنفسنا علنا من خلال  جداول تخفيف للإجراءات... عدد الإصابات الجديدة يقل حاليا عما كان عليه في أكتوبر الماضي، عندما بدأ الإغلاق. لم ينخفض عدد الإصابات الجديدة بقوة سوى منذ نحو أسبوعين فقط، ولكن عدد حالات الوفاة لا يزال مرتفعا للغاية"، بحسب إذاعة "دويتشه فيليه" الألماني.

وفي وقت سابق، قال رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، يوم الجمعة، إن الوباء أصبح "أكثر خطورة" في ألمانيا بسبب انتشار أنواع مختلفة من فيروس كورونا، وذلك خلال إعلان بيانات مهمة قبل الجولة الأخيرة من المحادثات بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن إجراءات الإغلاق.
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