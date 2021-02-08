داليا أيمن: زيارة الرئيس لعزبة الهجانة أثبتت أننا نسير على الطريق الصحيح لتطوير العشوائيات

تطويرات المنطقة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء و المسئولين





وأضافت الإعلامية داليا ايمن ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد . أن الناس كلها متفاعلة على هذه الزيارة ، كما أن أهالى العزبة كانوا فرحين للغاية ، منوهة إلى أن عزبة الهجانة منطقة بها كثافة عالية من السكان .





وتابعت الإعلامية داليا ايمن ، أن عزبة الهجانة منطقة عشوائية وغير مخططة ، و زيارة الرئيس أثبتت أننا نسير على الطريق الصحيح للتطوير فى المناطق العشوائية.









وكان قد اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي اعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس".





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهًا سيادته بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

قالت الإعلامية داليا ايمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى زار أمس عزبة الهجابة شرق القاهرة لمتابعة