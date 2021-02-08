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التموين: تأكدوا من قيمة الخصم والسعر قبل وبعد الأوكازيون..فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:35 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، إن الحملات الرقابية لوزارة التموين مستمرة طوال العام على الأسواق وخاصة فى فترة الاوكازيون الشتوى والصيفى، لافتًا إلى أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين طوال العام على الرقم الخط الساخن 27942683، أو 19588.

وأضاف أبو الفضل، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أنه يجب ان يكون المواطن ايجابيًا والا يسكت على اى مخالفة وان يطالب بحقه الضريبى والحصول على الفاتورة الضريبية التى تضمن حقه فى استبدال او استرجاع القطعة.

وتابع انه يجب التعرف على سعر القطعة قبل الخصم والسعر الحالى بعد الخصم، كما انه يجب مقارنة الأسعار جيدًا، والتأكد من أن العروض ليست وهمية والتأكد من جودة المنتج.

وأوضح أن الأوكازيون يقدم فرصا للتجار من خلال تزويد حجم المبيعات ، وان المستفيد الأول هو المستهلك ، حيث إنه يستطيع أن يحصل على السلعة ولكن بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية ، حيث يتراوح انخفاضها من 20٪ إلى 25٪ ، وهذا الانخفاض غير ثابت على كافة السلع.

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