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محافظات

محافظ الغربية: إغلاق 3385 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
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احمد علي
يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشكل دوري غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق (٥٩٩) محلا، و(١٩٥) سوقا، (١٨٧) مطعما، (٣٤٥) مقهى، و(٣٤٨) ورشة و(٨٢٤) منشأة أخرى بإجمالي (٢٤٩٨) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية. 


وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع (٨٨٧) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وناشد محافظ الغربية أصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
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