محافظ الغربية: إغلاق 3385 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية

يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشكل دوري غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق (٥٩٩) محلا، و(١٩٥) سوقا، (١٨٧) مطعما، (٣٤٥) مقهى، و(٣٤٨) ورشة و(٨٢٤) منشأة أخرى بإجمالي (٢٤٩٨) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.









وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع (٨٨٧) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.



