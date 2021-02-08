بـ 3 طرق غير تقليدية قدمى أطباق المكرونة

مقادير مكرونة بلونيز
مكرونة مسلوقة
لحمة مفرومة
بصل
ثوم
كرات
كرفس
زعتر
جزر مبشور
زيتون أسود وأخضر
ريحان او نعناع
طماطم مبشورة
صلصة طماطم
سكر
طريقة تحضير مكرونة بلونيز
* تسلق المكرونة نصف سلقة
* في طاسة أخرى تعصج اللحمة مع البصل والثوم والكرفس والكرات والزعتر
* ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم
* ثم يضاف رشة السكر ويقلب الخليط جيدا وتترك حتى تتسبك
* ثم يضاف الريحان والنعناع المفروم تقلب جيدا
* ثم يضاف المكرونة على الخليط وتقلب جيدا وتقدم
مكرونة بالكبدة
مقادير مكرونة
كبدة قطع
خلطة كبدة
مكرونة مسلوقة
بصل
ثوم
فلفل رومي أخضر
فلفل حار أحمر
صلصة طماطم
صوص طماطم
زيت
ملح
خل
فلفل أسود
طريقة تحضير المكرونة
* تخلط خلطة الكبدة مع 2 ملعقة خل وماء ثم تنقع الكبدة بها.
* يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الملح.
* يضاف الثوم وملعقة خل والفلفل الرومي والفلفل الحار.
* تضاف الكبدة ويقلب المحتوى جيدًا ثم تضاف الصلصة.
* تترك حتى تمام النضج ثم تقدم مع المكرونة.