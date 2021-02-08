بـ 3 طرق غير تقليدية قدمى أطباق المكرونة

أطباق المكرونة من الأطباق التى يعشقها الكبار والصغار يمكن تجهيزها بوصفات صحية ومذاق ألذ على مائدة الغذاء إليك 3 وصفات مختلفة لأمهر الشيفات لتقديم أطباق المكرونة





مكرونة بالجبنة الموتزاريلا لنجلاء الشرشابى

المقادير



مكرونه

طماطم

مكعبات

بصل مفروم

ثوم مفروم

زيت

زيتون أسود حلقات

جبنة موتزرايلا

زعتر جاف

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة بالجبنة الموتزاريلا

* إسلقى المكرونة فى الماء المغلى على النار المضاف له الملح والزيت و شوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار





* أضيفى الطماطم والزيتون وقلبى ثم أضيفى المكرونة المسلوقة و صبى المكرونة ساخنة فى طبق التقديم ثم رشى على الوجه الجبنة الموتزاريلا وقدميها