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مرأة

طريقة عمل مكرونة بالكريمة بـ 4 وصفات

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:30 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بالكريمة بـ 4 وصفات
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اسماء محمد
تعد المكرونة بالكريمة من أجمل الاكلات التى يحبها الصغار والكبار.. لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات مختلفة لمجموعة من الشيفات وخبراء الطهى.

طريقة عمل مكرونة بالكريمة والجبنة
لـ أميرة شنب 
مقادير مكرونة بالكريمة والجبنة:
مكرونة مسلوقة 
ساور كريم
جبنة كريمي
جبنة موتزاريلا 
صوص الألفريدو
2 ملعقة كبيرة دقيق
 نصف كوب زبدة 
1 و نصف كوب كريمة طبخ
ثوم مفروم 
بهارات إيطالي 
ملح فلفل
 2 كوب جبنة رومي 
1 كوب جبنة فلمنك مبشورة
 بقدونس  للتزيين

طريقة عمل مكرونة بالكريمة والجبنة:
* في ووك تذوب الزبدة مع الثوم، البهارات، الدقيق، الملح، الفلفل.
* تضاف الكريمة والجبن مع رشة بقدونس وتضاف المكرونة على المزيج وتقلب و تقدم ساخنة

طريقة عمل مكرونة بالكريمة 
للشيف شربيني 
مقادير مكرونة بالكريمة:
مكرونة 
كريمة دجاج مكعبات 
بصل شرائح
زبدة 
بروكلي
كوسة
جزر
فلفل ألوان
ملح – فلفل
جبنة موتزريلا 

طريقة تحضير مكرونة بالكريمة:
* اسلقي المكرونة في ماء وملح وضعي الزيت في طاسة مع بصل وثوم مفروم وقلبيه جيدا حتى يحمر ثم اضيفي مكعبات صدور الدجاج والخضروات بعد تقطعيها مكعبات

* أضيفي اليها الملح والفلفل ثم المكرونة المسلوقة و استمري في تقليبها ثم ضعيها في طاجن فرن مع كريمة لباني وجبنة موتزريلا وأدخليها فرنا ساخنا ثم قدميها.
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