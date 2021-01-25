طريقة عمل مكرونة بالكريمة بـ 4 وصفات

تعد المكرونة بالكريمة من أجمل الاكلات التى يحبها الصغار والكبار.. لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات مختلفة لمجموعة من الشيفات وخبراء الطهى.
طريقة عمل مكرونة بالكريمة والجبنة
لـ أميرة شنب
مقادير مكرونة بالكريمة والجبنة:
مكرونة مسلوقة
ساور كريم
جبنة كريمي
جبنة موتزاريلا
صوص الألفريدو
2 ملعقة كبيرة دقيق
نصف كوب زبدة
1 و نصف كوب كريمة طبخ
ثوم مفروم
بهارات إيطالي
ملح فلفل
2 كوب جبنة رومي
1 كوب جبنة فلمنك مبشورة
بقدونس للتزيين
طريقة عمل مكرونة بالكريمة والجبنة:
* في ووك تذوب الزبدة مع الثوم، البهارات، الدقيق، الملح، الفلفل.
* تضاف الكريمة والجبن مع رشة بقدونس وتضاف المكرونة على المزيج وتقلب و تقدم ساخنة
طريقة عمل مكرونة بالكريمة
للشيف شربيني
مقادير مكرونة بالكريمة:
مكرونة
كريمة دجاج مكعبات
بصل شرائح
زبدة
بروكلي
كوسة
جزر
فلفل ألوان
ملح – فلفل
جبنة موتزريلا
طريقة تحضير مكرونة بالكريمة:
* اسلقي المكرونة في ماء وملح وضعي الزيت في طاسة مع بصل وثوم مفروم وقلبيه جيدا حتى يحمر ثم اضيفي مكعبات صدور الدجاج والخضروات بعد تقطعيها مكعبات
* أضيفي اليها الملح والفلفل ثم المكرونة المسلوقة و استمري في تقليبها ثم ضعيها في طاجن فرن مع كريمة لباني وجبنة موتزريلا وأدخليها فرنا ساخنا ثم قدميها.