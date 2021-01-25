طريقة عمل مكرونة بالكريمة بـ 4 وصفات

تعد المكرونة بالكريمة من أجمل الاكلات التى يحبها الصغار والكبار.. لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات مختلفة لمجموعة من الشيفات وخبراء الطهى.





طريقة عمل مكرونة بالكريمة والجبنة

لـ أميرة شنب

مقادير مكرونة بالكريمة والجبنة:

مكرونة مسلوقة

ساور كريم

جبنة كريمي

جبنة موتزاريلا

صوص الألفريدو

2 ملعقة كبيرة دقيق

نصف كوب زبدة

1 و نصف كوب كريمة طبخ

ثوم مفروم

بهارات إيطالي

ملح فلفل

2 كوب جبنة رومي

1 كوب جبنة فلمنك مبشورة

بقدونس للتزيين





طريقة عمل مكرونة بالكريمة والجبنة:

* في ووك تذوب الزبدة مع الثوم، البهارات، الدقيق، الملح، الفلفل.

* تضاف الكريمة والجبن مع رشة بقدونس و تضاف المكرونة على المزيج وتقلب و تقدم ساخنة





طريقة عمل مكرونة بالكريمة

للشيف شربيني

مقادير مكرونة بالكريمة:

مكرونة

كريمة دجاج مكعبات

بصل شرائح

زبدة

بروكلي

كوسة



جزر

فلفل ألوان

ملح – فلفل

جبنة موتزريلا





طريقة تحضير مكرونة بالكريمة:

* اسلقي المكرونة في ماء وملح و ضعي الزيت في طاسة مع بصل وثوم مفروم وقلبيه جيدا حتى يحمر ثم اضيفي مكعبات صدور الدجاج والخضروات بعد تقطعيها مكعبات



