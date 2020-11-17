برطمان المكرونة.... فكرة سريعة للأكل خارج المنزل

برطمان المكرونة هو فكرة سريعة للأكل خارج المنزل ، خاصة لمن يتبع نظاما غذائيا صحيًا، لهذا قدمت لكم الشيف نورا السادات وصفة سريعة مع برطمان المكرونة، ليكون وجبة متكاملة وسريعة لتناول الطعام خارج المنزل بأمان دون قلق.

مقادير برطمان المكرونة

مكرونة مسلوقة

حمص مسلوق

طماطم شيري

بصل مكعبات صغيرة

جرجير

جبنه فيتا مكعبات

زيتون أسود مخلي

زيت زيتون

ملح وكمون وفلفل

ثوم وبقدونس أخضر



طريقة تحضير برطمان المكرونة:

* تشوح المكرونة في زيت الزيتون مع الملح والفلفل والثوم والبقدونس

* في البرطمانات، يوضع الحمص ثم البصل ثم الزيتون ثم المكرونة ثم الطماطم ثم الجبنة ثم الجرجير

* يقدم أو يستخدم كوجبة سريعة خارج المنزل



معلومة سريعة:

- من الأفضل أن تحضر تلك البرطمانات قبل الخروج مباشرة حتى تبقى طازجة، وإن تم تحضيرها قبل ذلك تحفظ وتوضع في الثلاجة.

- توضع أي صوصات إضافية في عبوة خارجية بعيدًا عن البرطمان، حتى تضاف وقت التناول، حفاظًا على سلامة الطعام بالبرطمان من التلف.

- يستخدم برطمان جاف ومعقم ليحفظ به الطعام، مع الانتباه إلى أن يكون الطعام هادئ الحرارة، حتى لا يتلف بفعل بخار الماء داخل البرطمان.

