من طيار إلى طاهي مكرونة.. والسبب كورونا

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، من طيار إلى طاهى مكرونة.. والسبب كورونا.





ووفقا للتقرير، كل صباح يرتدى هذا الطيار الماليزي زيه وقبعته قبل التوجه إلى العمل، ولكن ليس إلى المطار بل إلى كشك المكرونة الاذى يديره الأن.





وفى إحدى الضواحي خارج العاصمة كوالالمبور يعمل الطيار فى الكشك الخاص به، وقال: "لقد عملت طيارا لمدة 20 عاما فى الخطوط الجوية الماليزية".





وأضاف أنه فقد وظيفته وبدأ الأن بطهى المكرونة فى ركن القبطان، ويعتبر أزرين واحد من آلاف العاملين الذين وجدوا أنفسهم بدون وظيفة، بعد أن أوقفت البلدان الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.





وبعدما حرم من دخل منتظم قرر بدء مشروعه الغذائي، حيث يبيع الأطباق الماليزية فى كشك أطلق عليه أسم "كابتن".





ويأمل أزرين أن تلهم تجربته الأخرين المتضررين من الوباء والبحث عن مصادر دخل جديدة وعدم الاستسلام.



