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مرأة

طريقة عمل مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:06 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان
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أسماء عبد الحفيظ


 يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان، كشكل جديد لتقديم المكرونة.

مقادير مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان

مكرونة  مسلوقة
لحمة مفرومة
بصل
ثوم
كرات
كرفس
زعتر
جزر مبشور
زيتون أسود وأخضر
ريحان  او نعناع
طماطم مبشورة
صلصة طماطم
سكر

طريقة تحضير مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان

* تسلق المكرونة نصف سلقة

* في طاسة أخرى تعصج اللحمة مع البصل والثوم والكرفس والكرات والزعتر

* ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم

* ثم يضاف رشة السكر ويقلب الخليط جيدا وتترك حتى تتسبك

* ثم يضاف الريحان والنعناع المفروم تقلب جيدا

* ثم يضاف المكرونة على الخليط وتقلب جيدا وتقدم

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