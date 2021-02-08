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توك شو

سر تحول أحلى طريق في دنيتي من العندليب لفايزة أحمد.. محمد سلطان يكشف التفاصيل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:15 ص
الموسيقار محمد سلطان
الموسيقار محمد سلطان
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فرح علاء الخولي
قال الموسيقار محمد سلطان، إن الفنانة فايزة أحمد كانت انسانة بكل ما تحمله الكلمة ودائما عطوفة ومخلصة وتحب الخير للأخرين،مضيفا: "مكنتش بتحب حد يكون ضعيف"،وعمري ما هنساها ولا أستطيع أتركها".

وكشف عن علاقته بالفنان الراحل عبدالحليم حافظ، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،قائلا:"عبد الحليم زارني قبل وفاته بفترة قصيرة في الساعة 4 صباحا وكنت نائما واستيقظت وأخبروني بأن عبدالحليم موجود،وقال لى:"إحنا تأخرنا ولازم نشتغل وبدأنا بالفعل في أغنية "أحلى طريق في دنيتي" لكن القدر لم يمنحه الفرصة لاتمام الأغنية، وبعد ذلك عدلت فيها لتناسب فايزة أحمد، كما أن القدر حال بين تعاوني مع كوكب الشرق أم كلثوم أيضا".

وأضاف أنه لم يفكر ولا مرة في أن ينفصل من الفنانة فايزة أحمد ولكن بالتأكيد كان يحدث خلافات مثل أي زوجين، ولكن دائما كانت امراة ذكية وتستطيع تدارك المواقف وتجعلها افضل مما كانت عليها". 

وذكر الموسيقار الكبير محمد سلطان، أنه كانت تربطه علاقة قوية بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مؤكدا أن الراحل كان سندا له ويؤمن به كثيرا.

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