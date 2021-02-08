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برلمان

وزيرة التخطيط: مصر تحتل المركز 28 عالميا بمؤشر جودة الطرق

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:35 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عددا من المؤشرات المهمة وفي مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، و المخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة 2018-2020.

واكدت هالة السعيد، حرص الوزارة مواصلة التعاون مع مجلس النواب، واللجان النوعية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد استهلت القاء بيانها امام الجلسة العامة لمجلس النواب بتقديم التهنئة لرئيس المجلس واكدت علي ان المجلس يشهد تمثيلا علي مسبوق لكل من المراة والشباب تنفيذا لتوجيهات الدولة.

وقالت السعيد، إن المجلس يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتي المجالات، لافته إلي أن إنجازات الوزارة وما قامت به من مجهودات جاء في اطار بيئة محلية واقليمية شهدت تحديات كبيرة.
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