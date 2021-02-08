ندوات تثقيفية متنوعة لصحة الدقهلية عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية نظمت باقة متنوعة من الندوات الثقافية والتى شملت أكثر من 250 ندوة تثقيفية توعوية خلال شهر وذلك لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين في شتى الموضوعات.





وأضاف البيان أن ذلك جاء بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة للتوعية بأهمية اتخاذ كافه التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



وأشار إلى أنه تم تكثيف الندوات التوعويه في كافة المصالح الحكومية والوحدات الصحية عن بعض الموضوعات الهامة والتى تشمل فيروس كورونا المستجد وطرق نقل العدوى وطرق غسيل الايدى بالماء والصابون وطرق الوقاية والاحتياطات الاحترازيه المفروض اتباعها للوقايه منه ومن اهمها لبس الكمامه والتباعد الاجتماعي وعدم لمس اشياء الغير والاهتمام بالتغذيه السليمه والماكولات المقويه لجهاز المناعه والمقاومه لفيروس كوروناوالفيروسات المعديه الاخرى والامراض المعدية واهميه ممارسه الرياضه ف حياتنا لبناء جسم صحى خالى من الامراض وتقويه جهاز المناعة.



وأوضح البيان ان الندوات تضمنت الحديث عن (مبادرة 100 مليون صحة) لفحص وعلاج الامراض المزمنة و أهميه الفحص الذاتي للثدي وضرورة الكشف المبكر لتجنب خطر الاصابة بسرطان الثدي.

ومن جانبه اكد وكيل الوزارة على اهمية الاستمرار في مثل هذه الندوات و أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الوعي الثقافي والحرص المجتمعي من خلال متابعة الأحداث الجارية والإطلاع على بيانات وزارة الصحة والالتزام بتطبيق الإرشادات الطبية، .





واشار إلى ضرورة تجنب المخالطة في الأماكن العامة من أسواق وأفراح ومناسبات والتأكد من ارتداء الكمامات وتباعد المسافات قدر المستطاع لتجنب الإصابة من أجل السلامة.