هالة السعيد: 500 مليار جنيه استثمارات فى تطوير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء".

وأشارت خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن ذلك لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصةالمحلية والأجنبية.

لافتا إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18/2019-20/2021 بلغت حوالي 500 مليار جنيه مُحققةً نموًا بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 32% من الاستثمارات

العامة.