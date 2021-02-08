هالة السعيد: 500 مليار جنيه استثمارات فى تطوير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي

أكدت
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على توجيه
الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات "النقل، ومياه
الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء".
وأشارت خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن ذلك لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصةالمحلية والأجنبية.
لافتا إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18/2019-20/2021 بلغت حوالي 500 مليار جنيه مُحققةً نموًا بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 32% من الاستثمارات
العامة.
تابعت السعيد أنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 18/2019 و19/2020 الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع في قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروع في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن وحوال 37.5% في القرى، و145 مشروع في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، و37 مشروعًا في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، و458 مشروع في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلًا عن 20 مشروعًا في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه