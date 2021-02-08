وزيرة التخطيط: الاستثمارات العامة زادت 66% خلال ثلاثة أعوام

قالت الدكتورة، هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة زادت 66% خلال 18/2019 - 20/2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.

وأضافت هالة السعيد خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ونتج عن ذلك البدء في تنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات التنموية منها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، و في مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية

الـمُركزة ونقاط الإسعاف.

وتابعت بالإضافة الى زيادة نسب حضّانات الاطفال، أما في مجال التعليم فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال انشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية، فضلًا عن المبادرات والمشروعات التنموية الاخرى ومنها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي يعد من المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي الايجابي