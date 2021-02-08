نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى أسيوط

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر سير العمل العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي للاطمئنان على حسن سير العمل بالعيادات ومدى رضا المترددين على العيادات من مرضى مدينة أسيوط وقراها، كما استمع لبعض طلبات السادة أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بتحسين جودة الأداء لخدمة المرضى ووعد فضيلته بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات فى أسرع وقت.





وأشاد فضيلته بتميز قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بأسيوط وانضباطه وتواجده بكامل طاقته، وقدرته على إجراء كافة العمليات النادرة، كما شدد على ضرورة تنظيف وتعقيم العيادات بشكل دائم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقد رافق فضيلته فى جولته الدكتور شريف مطاوع مدير المستشفى الجامعي بأسيوط.





وقد قدم فضيلته جزيل الشكر للأطقم الطبية بقيادة الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب على الجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد.





كما أكد أن افتتاح المباني الجديدة المزمع إضافتها للمستشفى الجامعي بأسيوط فى القريب العاجل سوف يضيف قوة لجودة الخدمة المقدمة والقدرة الاستيعابية للمستشفى الجامعي.