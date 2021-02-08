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فن

بإطلالة جذابة.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:38 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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ندى فكري
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وظهرت سمية في الصورة بإطلالة جذابة مما لفت انتباه متابعيها.

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.
بإطلالة جذابة.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها
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