اختفى بسبب البيانو والجيتار.. تعرف على سر اكتشاف آلة العود

العود هو الة وترية كمثرية الشكل تحتوى على 12 او 14 وترا مجمعة في 6 او 7 مسارات، غالبا ما يستعمل في الموسيقى العربية والفارسية واليونانية والتركية والشعبية





يتشابه تركيب الة العود مع الة اللوت ، فهما من اصل واحد ولكت اختلف كلا من هما وفقا لعادات وتقاليد المجتمعات، ويتميز الة العود من قلة النقوش وصغر تقويرته ، ويوجد اقدم عود في مدينة بروكسل ببلجيكا في متحف الآلات الموسيقية .





كما يعتبر العود الة رئيسية فى التخت الموسيقى الشرقي، وهناك أكثر من دولة عربية تتفوق في صناعة الاعواد مثل بغداد وبذلك العود العراقي له سمعة عالمية جعلت كبار الملحنين والمطربين في العالم العربي يفضلونه عن غيرة .





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يرجع ظهور الة العود الى 5000 عام ، حيث وجد الباحثون أقدم اثر يدل على الة العود فى شمال سوريا جدت نقوش حجرية تمثل نساء يعزفن على الة العود ، ومن خلال الدراسة والمقارنة لمجموعة من اثار العود اثبت أن أول ظهور لالة العود كان فى بلاد ما بين النهرين " الجزيزة وسوريا " ، وظهر العود فى مصر فى عهد المملكة الحديثة .





يمتاز العود الاول بصغر صندوقة وطول رقبته وكان الة العود مفضلة لدى الناس فى عصر البابليون واستمر بشكلة الكمثرى الصغير حتى العصور المتأخرة وكان خاليا من المفاتيح وبدأ بوتر واحد ثم بوترين حتى اضيف الوتر الخامس .





كما كانت تختلف طريقة مسك العود عن الطريقة الحالية فقد كان يمسك بصورة مائلة للاعلى وفى العصر " الهيلينستى " أصبح العود يسمك بصورة مائلة للاسفل .





قد غزا العود قصور الملوك والامراء فى ألمانيا وايطاليا وانجلترا وفرنسا ، وقد قام المؤلفون بوضع قطع موسيقية لالة العود ، وقد اختفى العود من الاستعمال الاوروبى بعد انتشار الجيتار والبيانو .



